В российском городе продадут особняк со стриптиз-баром за сотни миллионов рублей

В Новосибирске на продажу выставили особняк со стриптиз-баром за 400 миллионов рублей

В Новосибирске решили избавиться от особняка с коктейль-баром и стриптиз-баром. Здание на улице Ядринцевская, 21 в Центральном районе города выставила на продажу группа компаний «Стрижи», сообщает «Московский комсомолец», обративший внимание на объявление на сайте организации.

За четырехэтажный особняк 2012 года постройки с подвалом и трехэтажной летней верандой просят заплатить 400 миллионов рублей. Площадь объекта — 2000 квадратных метров. Он расположен на земельном участке в 1,3 тысячи «квадратов», который продается вместе с особняком.

По данным портала RuNews24, в здание подведены городские коммуникации, а также установлена система видеонаблюдения и охранная сигнализация. Кроме того, есть два лифта. По данным сервиса 2ГИС, в данный момент в особняке работают коктейль-бары под названием Black Milk и Kventin, Éclair café, а также стриптиз-бар Python.

Ранее в марте в Новосибирске решили избавиться от огромного трехэтажного особняка с роскошным ремонтом. Среди его особенностей — богатая отделка, где использованы мозаика, подобные античным колонны, камень и позолоченные элементы. Кроме того, на стенах одного из помещений можно заметить обои итальянского бренда Versace.