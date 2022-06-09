Полковник заявил о вероятности военного переворота против Зеленского

Полковник Баранец сообщил о вероятном госперевороте против Зеленского генералами ВСУ

Чем сильнее будет ухудшаться положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, тем больше вероятность военного переворота против Зеленского. Об этом заявил в беседе с ОСН полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

Офицер указал на растущее «брожение» в рядах ВСУ. Бойцы открыто критикуют украинское руководство, складывают оружие и сдаются в плен, утверждает Баранец. В ответ на это власти принимают жесткие меры в отношении бунтующих солдат.

Для Зеленского ситуацию осложняет большое количество противоречий: президент заявляет одно, а подчиненные ему люди, включая генералов, делают совершенно противоположные вещи. Если проанализировать выступления Зеленского и действия командования ВСУ, такие противоречия можно наблюдать почти на каждом шагу, считает полковник в отставке.

«Переворот вызревает вот из таких высказываний, действий, из репрессии власти в отношении армии. Военный переворот провоцируется самим Зеленским», — констатировал Баранец.

Эксперт допустил, что украинские генералы планируют госпереворот в стране, поскольку понимают, что если Зеленский останется управлять Украиной, армия гарантированно будет уничтожена союзными силами России и ЛДНР.

Ранее один из хакеров группы RaHDIt заявил о наличии разногласий между Зеленским и руководством украинской армии. В начале спецоперации России на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 сайтов правительства Украины.