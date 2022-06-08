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Стало известно о разногласиях между офисом Зеленского и украинскими военными

Хакер RaHDIt заявил, что между офисом Зеленского и военными Украины возникли разногласия

Фото: Reuters

Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. Об этом стало известно от хакера RaHDIt, рассказавшего об этом РИА Новости на условиях анонимности.

В начале спецоперации России на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 сайтов правительств Украины, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране. Также известно, что RaHDIt с начала российской спецоперации ведет информационный ресурс «Немезида», на котором 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ) с фотографиями, телефонами и адресами проживания.

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При этом подлинность данных подтвердил агентству один из сотрудников спецслужб РФ. Кроме общей информации, хакеры раскрыли некоторые увлечения сотрудников спецслужб Украины, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

«Хотя мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», — заявил хакер.

Он добавил, что много украинских военных погибают, что не «добавляет украинских политикам популярности в войска».«Но украинские чиновники и высокопоставленные военные это тщательно скрывают», — пояснил RaHDIt.

Ранее российский политолог Марат Баширов заявил, что Зеленского могут ликвидировать в ходе военного переворота. Баширов заявил, что на Украине созрела ситуация, при которой группы из СБУ, ВСУ, офиса Зеленского и западные кураторы не могут договориться. В итоге разногласия могут привести к свержению нынешних властей.

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Марина Совина
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