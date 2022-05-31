Политолог предрек военный переворот на Украине и ликвидацию Зеленского

Политолог Баширов заявил о возможном перевороте на Украине с ликвидацией Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать в ходе военного переворота. Такой возможный сценарий развития событий предрек российский политолог Марат Баширов в беседе с MK.RU.

Баширов заявил, что на Украине созрела ситуация, при которой группы из СБУ, ВСУ, офиса Зеленского и западные кураторы не могут договориться. В итоге разногласия могут привести к свержению нынешних властей.

Политолог считает, что в Киеве присутствует страх из-за ожидаемого бунта силового блока. В качестве аргумента Баширов привел кадровую чистку, которую начал Зеленский.

По словам политолога, в этой ситуации у военного блока есть две перспективы, но все зависит от продвижения российских войск в ходе спецоперации: если ВС РФ пойдут на Запад, то украинские силовики вполне могут решиться ликвидировать Зеленского. Существует также вариант, при котором силовому блоку придется договариваться с Россией о сохранении Украины как государства, отметил Баширов.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев.