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Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины

Член ВГА Херсонской области Стремоусов отказался считать Зеленского президентом Украины
Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов. Кадр: Радио Комсомольская Правда / YouTube

Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев. Об этом
РИА Новости заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его утверждению, Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как глава государства, и держит население в страхе. Чиновник добавил, что украинский лидер занимается популизмом под диктовку западных кураторов. «Зеленский оказался продолжением Порошенко, только в худшей форме», — резюмировал он.

Ранее Стремоусов заявлял, что вопрос о вхождении Херсонской области в состав России будет решен позднее. Чиновник пояснил, что на сроки могут повлиять боевые действия, и вряд ли решение будет принято осенью. По его словам, местные власти готовят административную систему и примут решение об официальном запросе на присоединение к России ближе к концу года.

28 мая власти Херсонской области приняли решение закрыть границы с подконтрольными Украине регионами в целях безопасности. Тогда Стремоусов отметил, что власти региона не рекомендуют жителям ездить на Украину. Замглавы военно-гражданской администрации рассказал, что поступает много заявлений о пропаже отправившихся на Украину мужчин, которых там забирают в армию.

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Марина Совина
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