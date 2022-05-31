Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины

Член ВГА Херсонской области Стремоусов отказался считать Зеленского президентом Украины

Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев. Об этом

РИА Новости заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его утверждению, Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как глава государства, и держит население в страхе. Чиновник добавил, что украинский лидер занимается популизмом под диктовку западных кураторов. «Зеленский оказался продолжением Порошенко, только в худшей форме», — резюмировал он.

Ранее Стремоусов заявлял, что вопрос о вхождении Херсонской области в состав России будет решен позднее. Чиновник пояснил, что на сроки могут повлиять боевые действия, и вряд ли решение будет принято осенью. По его словам, местные власти готовят административную систему и примут решение об официальном запросе на присоединение к России ближе к концу года.

28 мая власти Херсонской области приняли решение закрыть границы с подконтрольными Украине регионами в целях безопасности. Тогда Стремоусов отметил, что власти региона не рекомендуют жителям ездить на Украину. Замглавы военно-гражданской администрации рассказал, что поступает много заявлений о пропаже отправившихся на Украину мужчин, которых там забирают в армию.