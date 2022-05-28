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Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Украине регионами

Власти Херсонской области заявили о закрытии границ с подконтрольными Украине регионами

Фото: РИА Новости

Власти Херсонской области приняли решению закрыть границы с подконтрольными Украине регионами в целях безопасности. Об этом РИА Новости рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, сейчас пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Стремоусов отметил, что власти региона не рекомендуют жителям ездить на Украину. Замглавы военно-гражданской администрации рассказал, что поступает много заявлений о пропаже отправившихся на Украину мужчин, которых там забирают в армию. Он также добавил, что сейчас из области можно попасть в Крым и часть Запорожской области, а оттуда в республики Донбасса.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что Херсонская и Запорожская области начали процесс перехода на российский телефонный код +7 вместо украинского +380. По его словам, в регион уже зашли новые операторы, местным жителям начали продавать соответствующие сим-карты в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

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Марина Совина
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