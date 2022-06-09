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Кремль ответил на вопрос об окончании спецоперации на Украине

Песков заявил, что спецоперация на Украине закончится, когда будут выполнены ее задачи

Фото: РИА Новости

Специальная военная операция России на Украине закончится, когда будут выполнены ее задачи. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Глава государства Владимир Путин обозначил задачи этой спецоперации, уточнил пресс-секретарь президента России. «Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он оставил без комментариев вопрос, можно ли будет считать успешной завершение специальной военной операции при действующем руководстве Украины.

Ранее депутат Государственной думы от Чечни, Герой России Адам Делимханов заявил, что надеется на завершение спецоперации России на Украине к концу года. «Я думаю, больше продолжаться не будет», — добавил он.

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Сергей Истомин
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