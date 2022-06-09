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В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Делимханов надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов заявил, что надеется на завершение спецоперации России на Украине к концу года. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, больше продолжаться не будет», — заявил он, но подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано.

В марте глава Чечни Рамзан Кадыров доложил о прибытии своего соратника Адама Делимханова в зону проведения спецоперации. По его словам, политик не стал «отсиживаться в стороне». В апреле Делимханову присвоили звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины».

Евгения Куликова
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