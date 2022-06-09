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Назван самый популярный фильм у российских «пиратов»

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» стал самым популярным пиратским фильмом в Рунете

Кадр: Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

У фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышло наибольшее количество нелегальных копий в мае в Рунете. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Group-IB.

На втором месте в рейтинге самых популярных пиратских версий фильмов расположилась картина «Соник 2 в кино», премьера которой в России была запланирована на март. Третью позицию занимает триллер «Варяг» Роберта Эггерса.

Единственным российским фильмом, попавшим в названный список, стала комедия «Родители строгого режима». В десятку также вошли «Затерянный город», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Отчаянные мстители», «Костюм», «Клон» и «Воспламеняющая взглядом».

Как отмечают аналитики, между количеством нелегальных копий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос есть прямая взаимосвязь. При этом сам факт обнаружения копии не указывает на большое число ее просмотров.

Ранее сообщалось, что фильм «Фантастические твари» провалился в прокате.

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Дениза Мацаева
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