Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Неизвестный самолет пересек воздушное пространство четырех стран Европы

Минобороны Румынии: самолет Beechcraft пересек воздушное пространство четырех стран ЕС

Фото: Vincent West / Reuters

Неизвестный двухмоторный самолет Beechcraft пересек на малой высоте воздушное пространство четырех стран Европы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии, передает ТАСС.

Уточняется, что самолет поднялся в воздух в Венгрии приблизительно в 17:30 без одобренного плана полета и без включенного транспондера. В воздушном пространстве страны его сопровождали два самолета венгерских Военно-воздушных сил (ВВС), в Румынии — самолеты румынских ВВС. Кроме того, около 19:00 лайнер на протяжении примерно двух минут пересекал воздушное пространство Сербии, а затем вошел в воздушное пространство Болгарии.

На борту воздушного судна находились два человека. При этом пилот не отвечал на радиозапросы и на визуальные сигналы, передаваемые сопровождавшими его военными самолетами. В то же время самолет не демонстрировал враждебного или опасного поведения.

В румынском ведомстве сообщили, что в настоящее время болгарские власти исследуют зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Военный самолет с ядерными материалами разбился в США
В Подмосковье осудили этническую банду похитителей людей
Кадыров объяснил страх Европы затрагивать тему Великой Отечественной войны
Неизвестный самолет пересек воздушное пространство четырех стран Европы
Убившего шестерых человек мужчину нашли благодаря его селфи с места преступления
Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться
В Совфеде ответили на требования Зеленского к России об отводе войск
Стало известно о планах Twitter предоставить Маску данные о фейковых аккаунтах
Президент Чехии запретил гражданам наемничество в ВСУ
Вице-премьер Сербии оценила перенос визита Лаврова в страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.