Неизвестный самолет пересек воздушное пространство четырех стран Европы

Минобороны Румынии: самолет Beechcraft пересек воздушное пространство четырех стран ЕС

Неизвестный двухмоторный самолет Beechcraft пересек на малой высоте воздушное пространство четырех стран Европы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии, передает ТАСС.

Уточняется, что самолет поднялся в воздух в Венгрии приблизительно в 17:30 без одобренного плана полета и без включенного транспондера. В воздушном пространстве страны его сопровождали два самолета венгерских Военно-воздушных сил (ВВС), в Румынии — самолеты румынских ВВС. Кроме того, около 19:00 лайнер на протяжении примерно двух минут пересекал воздушное пространство Сербии, а затем вошел в воздушное пространство Болгарии.

На борту воздушного судна находились два человека. При этом пилот не отвечал на радиозапросы и на визуальные сигналы, передаваемые сопровождавшими его военными самолетами. В то же время самолет не демонстрировал враждебного или опасного поведения.

В румынском ведомстве сообщили, что в настоящее время болгарские власти исследуют зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей.