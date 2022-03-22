Венгрия подняла истребители для перехвата неопознанного самолета с Украины

Hungary Today: венгерские истребители подняли по тревоге из-за самолета с Украины

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Венгрии были подняты по тревоге из-за неопознанного самолета, залетевшего в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на венгерское Минобороны.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник, 21 марта. Венгерские истребители Gripen были подняты в воздух после того, как радары засекли появление неизвестного самолета на востоке страны, близ границы с Украиной. Уточняется, что воздушное судно направлялось в сторону Словакии.

Некоторое время Gripen патрулировали указанный район, после чего, убедившись, что замеченный самолет не представляет угрозы, вернулись на аэродром базирования в городе Кечкемет.

По данным газеты, ВВС Венгрии поднимают свои истребители по тревоге уже в третий раз с 19 марта.

11 марта сообщалось, что неопознанный объект упал в столице Хорватии Загребе. Позже было установлено, что им оказался беспилотник военного типа, запущенный с территории Украины.