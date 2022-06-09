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Россиян предупредили об опасности игнорирования плоскостопия

Врач Чижевская: запущенное плоскостопие ухудшает здоровье ног, суставов и позвоночника

Фото: WC So / Unsplash

Исполнительный директор общественной организации «Ассоциации медцентров и врачей “Лига подиатрии”» Ольга Чижевская предупредила россиян об опасностях для здоровья, которые влечет за собой игнорирование плоскостопия. Ее слова передает издание «Аргументы и факты».

Специалистка сказала, что в стопе есть продольный и поперечный своды, которые обеспечивают легкость и устойчивость походки и помогают лучше держать баланс при ходьбе. Однако при плоскостопии своды понижаются, из-за чего запускается целый комплекс проблем со здоровьем, утверждает она. По словам Чижевской, при отсутствии нормальной амортизации нагрузка неправильно распределяется не только на ноги, но и на весь опорно-двигательный аппарат, что со временем ухудшает состояние коленей, голеностопных и тазобедренных суставов, а также позвоночника.

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Врач предупредила, что игнорировать плоскостопие нельзя. На начальном этапе заболевания человек его почти не замечает, потому что ощущает лишь легкий дискомфорт при ходьбе и отмечает отеки ног к концу дня. Однако при запущенной патологии подвижность пациента становится сильно ограниченной, каждое движение будет вызвать боль в суставах и пояснице, предостерегает специалистка. Кроме того, плоскостопие провоцирует развитие сколиоза и создает сложности при подборе обуви, подчеркнула Чижевская.

Самым эффективным методом лечения плоскостопия медик назвала ношение изготовленных по индивидуальным лекалам ортопедических стелек, которые будут удерживать свод стопы в нужном положении и обеспечат хорошую амортизацию при ходьбе. Однако только этого способа, по ее мнению, будет недостаточно. Специалистка также посоветовала избавиться от лишнего веса, если он есть, и включить в распорядок дня обязательную умеренную физическую активность, гимнастику и массаж стоп.

Ранее врач-терапевт Рэйчел Уорд развенчала миф о том, что хруст пальцами существенно повышает риск развития артрита и артроза. По ее словам, резкие щелчки в «костяшках» пальцев вызваны движением небольших пузырьков газа в суставе.

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Наталья Обрядина
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