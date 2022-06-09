Терапевт развенчала миф о взаимосвязи хруста суставами пальцев и артрита

Терапевт Уорд заявила, что хруст суставами пальцев не повышает риск развития артрита

Врач-терапевт Рэйчел Уорд развенчала популярный миф о том, что хруст «костяшками» пальцев существенно повышает риск развития артрита и других заболеваний суставов. Ее слова передает издание The Sun.

Медик сказала, что многие люди убеждены, что хруст пальцами, сопровождающийся характерным «трескающим» звуком, может вызвать воспалительный процесс в суставах и сопутствующие ему болезни, однако никакой взаимосвязи между этой привычкой и артрозом или артритом ни врачи, ни ученые не установили.

Уорд объяснила, что резкие щелчки в «костяшках» пальцев вызваны движением небольших пузырьков газа в суставе, которые способны резко увеличивать объем внутрисуставного пространства. «Только в Великобритании более 10 миллионов человек страдают от артрита и связанных с ним проблем со здоровьем, и не все они сами навлекли эту болезнь на себя, хрустя пальцами», — заявила терапевт, добавив, что, если человеку нравится этот процесс, он может продолжать это делать и не бояться обречь себя на пожизненную боль в конечностях.

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