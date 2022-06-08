Профессор Ринат Гимранов: если ноги отекают, нужно выпивать три литра воды в день

Врачи назвали методы борьбы с отеками ног в жару, на которые с приходом зноя жалуются множество пациентов. О том, как устранить неприятные, а порой и болезненные ощущения в конечностях, эксперты рассказали «Ленте.ру».

Отек ног в жаркую погоду связан с перестройкой работы сердечно-сосудистой системы и с функциональной венозной недостаточностью, объяснили опрошенные специалисты. На жаре сосуды ног расширяются, вены хуже справляются со своей работой, отток по ним замедляется. Это состояние считается не заболеванием, а скорее адаптацией к внешним условиям, отмечают они.

Существует миф, что надо пить меньше воды для избавления от отеков. Однако врачи настаивают: чтобы чувствовать себя хорошо, пить нужно больше. Профессор, главный врач Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов советует выпивать три литра воды в день, если ноги отекают.

«Большое количество жидкости в организме поможет сердцу адекватно поддерживать свою функцию насоса», — комментирует эксперт.

Ренат Гимранов советует в течение дня делать нехитрые упражнения для минимизации отечности ног. «Выполняйте упражнения для стоп и голеней. Можно крутить стопой на себя и от себя, попеременно вставать на пятку и на носок, делать упражнение "велосипед" лежа на спине, — говорит собеседник «Ленты.ру». — Мышечная работа улучшает циркуляцию жидкости и уменьшает застойные явления».

Кандидат медицинских наук, хирург Василий Гаврилов вдобавок к обильному питью советует пользоваться охлаждающими мазями, содержащими ментол или мяту. «В идеале, если работа сидячая или стоячая, и есть расширенные вены на ногах, в жару не пренебрегать ношением компрессионного трикотажа. Тем более, что современный трикотаж делают из материалов, которые дышат», — добавляет специалист.

Врачи настоятельно рекомендуют в жаркую погоду сократить количество соли в пище и добавить в рацион больше фруктов и овощей.

Главный врач медицинского центра Versailles Рушель Блаво отмечает, что в борьбе с отеками следует минимизировать пребывание на солнце в течение долгого времени. «Не рекомендую также принимать бани, горячую ванну, вода должна быть теплой, а в конце обдайте ноги прохладной водой. Идеальным вариантом будет контрастный душ. Он не только хорошо бодрит, но и улучшает циркуляцию крови», — советует он.

Эксперты сходятся во мнении, что в течение дня несколько раз необходимо поднимать ноги выше уровня сердца, чтобы усилить отток жидкости от них. Хорошо помогают в борьбе с отеками прогулки утром или вечером, а также плавание.

Врачи обращают внимание: если отек в ногах на жаре сопровождается сильной болью, покраснением или не проходит после выполнения озвученных рекомендаций, следует обратиться за медицинской помощью.

Ранее врачи назвали боли в руке симптомом нескольких серьезных заболеваний. Среди них тромбоз, расстройство нервной системы и не только.