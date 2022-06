Врачи назвали боль в руках симптомом пяти опасных заболеваний

ETNT: боль в руке может быть симптомом постковидного синдрома

Врачи отметили, что болезненные ощущения в руке могут быть вызваны не только травмой или стрессом: они связали этот симптом с пятью опасными заболеваниями. Их слова приводит издание Eat This Not That! (ETNT).

Так, например, профессор Свати Дешмух, доцента кафедры радиологии опорно-двигательного аппарата в Школе Файнберга Северо-Западного университета, назвала болезненные ощущения в руках и ногах симптомом постковидного синдрома. «Многие пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вызванными COVID-19, выздоравливают, но у некоторых людей развиваются более серьезные осложнения, боль постоянно их беспокоит и влияет на качество жизни», — уточнила она и добавила, что суставная боль при гриппе не столь интенсивна.

Также болевые ощущения в руке могут оказаться признаком диабетической нейропатии — расстройства нервной системы, связанного с поражением при диабете малых кровеносных сосудов. «Ограничение притока крови к поврежденным нервам приводит к хронической, изнуряющей боли. Это может сделать выполнение самых простых задач очень болезненным», — объяснил физиотерапевт Марк Басселл.

Болевые ощущения или припухлость в руке могут быть признаком образования тромба. «Большинство тромбов образуется в ноге, но они также могут образоваться в кровеносных сосудах рук, особенно если установлен медицинский катетер или вы недавно перенесли операцию на руке, шее или груди», — уточнили специалисты Американской ассоциации пенсионеров (AARP).

По мнению сертифицированного радиационного онколога Гари Ларсона, болевые ощущения в руке и плече могут оказаться признаком рака легких: «За последние несколько месяцев я лечил двух пациентов, у которых рак легких проявлялся болью в плече. За свою карьеру я видел множество пациентов, которые жаловались на боль в плече, потому что рак распространился на лопатку, верхнюю плечевую кость или на позвоночник на уровне, где нервы идут к плечу».

Кроме того, болевые ощущения в левой руке могут оказаться одним из основных симптомом сердечного приступа. «Боль, отдающая в челюсть, спину, шею или руки может сигнализировать о заболевании сердца, — объяснила кардиолог Лесли Чо, доктор медицинских наук. — Если ощущение дискомфорта возникает или усиливается тогда, когда вы напрягаетесь, а затем, в состоянии покоя, прекращается, то вам также следует пройти обследование».

Ранее врач-кардиолог Заур Шугушев напомнил о серьезном факторе, который на 40 процентов увеличивает риск развития инфаркта и инсульта при высоком давлении.