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Качиньский заподозрил Германию в использовании военного потенциала против Польши

Качиньский заявил, что Германия может использовать свой военный потенциал против Польши
Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Решение Германии об укреплении военного потенциала может быть использовано не только против России, но и против Польши. Об этом заявил лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на встрече с избирателями в городе Сохачев, передает ТАСС.

«Когда мы сказали, что будем вооружаться, Германия сказала, что они тоже. То есть механизм запущен. Хочет ли Германия вооружаться против России, или против нас — не знаю, но в любом случае они вооружаются», — рассказал о своих подозрениях избирателям польский политик.

По его словам, Польша не хочет войны, она хочет сдерживания. «Мы хотим показать россиянам, что им здесь нечего искать, даже если они будут сильнее, чем сейчас. И мы это сделаем, увеличим армию, вооружимся так, что нас трудно будет атаковать. Конечно, мы можем рассчитывать на НАТО, но только тогда, когда сами будем решительно вооружаться», — заявил Качиньский.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва не хочет и не собирается угрожать безопасности Варшавы, у нее нет на это никаких причин. Он добавил, что говорил это много раз, однако этот вопрос ему задают снова и снова. По словам Андреева, это Запад толкает Киев на противостояние с Москвой.

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Николай Чигасов
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