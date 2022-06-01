В России пообещали не угрожать безопасности Польши

Посол России в Варшаве Андреев заверил, что у РФ нет причин угрожать безопасности Польши

Москва не хочет и не собирается угрожать безопасности Варшавы, у нее нет на это никаких причин, заверил российский посол в Польше Сергей Андреев. Цитату приводит ТАСС.

«Польше нечего бояться. Россия не собирается нападать на нее», — пообещал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос польских журналистов, и добавил, что говорил это много раз, однако этот вопрос ему задают снова и снова.

Такие опасения звучат в связи с проведением спецоперации России на Украине, продолжающейся с 24 февраля. По словам Андреева, это Запад толкает Киев на противостояние с Москвой.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков обвинил польские власти в желании захватить часть украинских земель. По его словам, Варшава пользуется моментом, пользуясь «глупостью нынешнего руководства Украины». «Они оторвались от своих корней, они пошли по пути предательства своего прошлого, великих дел своих предков», — подчеркнул член Совета Федерации.