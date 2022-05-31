В Совфеде оценили вероятность захвата Польшей территорий на западе Украины

Цеков назвал вероятным исход, при котором Польша захватит территории на западе Украины

Исход, при котором Польша захватит территории на западе Украины, вероятен с учетом польской истории. Такую оценку дал сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишут «Известия».

По его словам, польские власти пользуются моментом, который связан с «глупостью нынешнего руководства Украины». «Они оторвались от своих корней, они пошли по пути предательства своего прошлого, великих дел своих предков», — подчеркнул член Совета Федерации.

Вместе с тем сенатор выразил уверенность, что власти Польши принесут беду на Украину.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Польша, судя по всему, переходит к захвату территорий на западе Украины. Подтверждением этого стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его слова о том, что в скором времени польско-украинская граница перестанет существовать, добавил политик.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила планы Польши по ползучей экспансии на Украину. Она добавила, что «по крайней мере, факты об этом говорят». По словам Захаровой, увязка с российской спецоперацией — это не более чем предлог.