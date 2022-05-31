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В Совфеде оценили вероятность захвата Польшей территорий на западе Украины

Цеков назвал вероятным исход, при котором Польша захватит территории на западе Украины
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Исход, при котором Польша захватит территории на западе Украины, вероятен с учетом польской истории. Такую оценку дал сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишут «Известия».

По его словам, польские власти пользуются моментом, который связан с «глупостью нынешнего руководства Украины». «Они оторвались от своих корней, они пошли по пути предательства своего прошлого, великих дел своих предков», — подчеркнул член Совета Федерации.

Вместе с тем сенатор выразил уверенность, что власти Польши принесут беду на Украину.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Польша, судя по всему, переходит к захвату территорий на западе Украины. Подтверждением этого стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его слова о том, что в скором времени польско-украинская граница перестанет существовать, добавил политик.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила планы Польши по ползучей экспансии на Украину. Она добавила, что «по крайней мере, факты об этом говорят». По словам Захаровой, увязка с российской спецоперацией — это не более чем предлог.

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Сергей Истомин
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