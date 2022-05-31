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Патрушев заявил о переходе Польши к захвату территорий на западе Украины

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о переходе Польши к захвату территорий на западе Украины

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Польша, судя по всему, переходит к захвату территорий на западе Украины. Его слова приводит ТАСС.

Подтверждением этому стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его слова о том, что в скором времени польско-украинская граница перестанет существовать, подчеркнул Патрушев.

«Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах», — добавил секретарь Совбеза.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила планы Польши по ползучей экспансии на Украину. Она уточнила, что «по крайней мере факты об этом говорят». По словам Захаровой, увязка с российской спецоперацией — это не более чем предлог.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что президент Украины Владимир Зеленский хочет легализовать захват его страны поляками. Таким образом она прокомментировала новость, что украинский лидер анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта, устанавливающего на территории Украины особый правовой статус для польских граждан.

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Сергей Истомин
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