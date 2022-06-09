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Пережившие войны российские солдаты рассказали о последствиях для психики

Пережившие войны российские солдаты рассказали, как боевые действия повлияли на их психику

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Возвратившихся из зон боевых действий солдат еще долгое время преследуют посттравматические стрессовые расстройства, которые проявляются в повторяющихся кошмарных снах, невозможности адаптироваться к «гражданской» жизни и неадекватной реакции на неожиданные раздражители. Об этих последствиях войны для психики «Ленте.ру» рассказали российские солдаты, прошедшие первую, вторую чеченские кампании и другие горячие точки.

Чаще всего собеседники «Ленты.ру» жаловались на проблемы со сном — бывших солдат преследует ощущение,что они все еще на войне, и это влияет и на отношения с другими людьми.

«Война до сих пор снится постоянно. Из-за этого не могу найти себе девушку, потому что всегда где-то в зеленке (на участках местности, покрытых кустарником или лесами — прим. «Ленты.ру») лазаю, растяжки снимаю, взрываюсь», — рассказал сержант запаса Андрей.

В основном снится старое: когда отбивали танкистов, за это орден где-то плавает у меня. Когда их сожгли в машине, вытаскивали мы их, а они еще горели. Камуфляж, который плавился на них, к рукам приставал. Крики их от боли. Снится, как у взводного бежит кровь из раны, как из крана

Андрейсержант

Cергей Паклин, рядовой разведвзвода, рассказал о похожих переживаниях. Он отметил, что по ночам чувствовал, будто находился в месте несения службы. «Атмосфера в общем и целом держит тебя, сидит в подсознании», — добавил он.

Иногда бывших солдат преследует не только общее ощущение не кончившейся войны, но конкретные картины из прошлого.

«Каждую ночь засыпаю с одним и тем же кадром в голове — лежит чеченец с оторванной от взрыва головой. Просыпаюсь с той же картинкой», — признался Михаил Голубчиков, сержант, заместитель командира взвода.

Почти все они рассказали о чрезмерной реакции на фейерверки и петарды. Некоторые из собеседников «Ленты.ру» отмечают, что до сих пор, слыша громкие хлопки, действуют так, как поступали во время боевых действий, другие просто пугаются.

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«Петарды под новый год тоже провоцируют, особенно которые очередью стреляют. Всегда ложусь, и того, кто рядом, тоже вместе с собой. Привычка», — рассказал один из участников боевых действий.

Первая чеченская война — вооруженный конфликт между Российской Федерацией и самопровозглашенной Чеченской республикой Ичкерия (ЧРИ), начавшийся в 1994 и продолжавшийся до 1996 года. На стороне ЧРИ кроме сепаратистов воевали также и международные террористы, среди которых — Амир Хаттаб. Война закончилась подписанием Хасавюртских соглашений, которые откладывали вопрос о статусе республики. В 1997 году глава ЧРИ Аслан Масхадов и президент России Борис Ельцин подписали договор о мире. Через три года после завершения первой чеченской войны боевые действия возобновились, началась вторая чеченская кампания. Республика вернулась в состав Российской Федерации, но до 2009 года в регионе продолжалась контртеррористическая операция. За годы первой и второй чеченских войн, по сообщению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, погибло более 11 тысяч российских военных.

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Валерий Розенберг
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