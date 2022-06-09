Пережившие войны российские солдаты рассказали о последствиях для психики

Пережившие войны российские солдаты рассказали, как боевые действия повлияли на их психику

Возвратившихся из зон боевых действий солдат еще долгое время преследуют посттравматические стрессовые расстройства, которые проявляются в повторяющихся кошмарных снах, невозможности адаптироваться к «гражданской» жизни и неадекватной реакции на неожиданные раздражители. Об этих последствиях войны для психики «Ленте.ру» рассказали российские солдаты, прошедшие первую, вторую чеченские кампании и другие горячие точки.

Чаще всего собеседники «Ленты.ру» жаловались на проблемы со сном — бывших солдат преследует ощущение,что они все еще на войне, и это влияет и на отношения с другими людьми.

«Война до сих пор снится постоянно. Из-за этого не могу найти себе девушку, потому что всегда где-то в зеленке (на участках местности, покрытых кустарником или лесами — прим. «Ленты.ру») лазаю, растяжки снимаю, взрываюсь», — рассказал сержант запаса Андрей.

В основном снится старое: когда отбивали танкистов, за это орден где-то плавает у меня. Когда их сожгли в машине, вытаскивали мы их, а они еще горели. Камуфляж, который плавился на них, к рукам приставал. Крики их от боли. Снится, как у взводного бежит кровь из раны, как из крана Андрей сержант

Cергей Паклин, рядовой разведвзвода, рассказал о похожих переживаниях. Он отметил, что по ночам чувствовал, будто находился в месте несения службы. «Атмосфера в общем и целом держит тебя, сидит в подсознании», — добавил он.

Иногда бывших солдат преследует не только общее ощущение не кончившейся войны, но конкретные картины из прошлого.

«Каждую ночь засыпаю с одним и тем же кадром в голове — лежит чеченец с оторванной от взрыва головой. Просыпаюсь с той же картинкой», — признался Михаил Голубчиков, сержант, заместитель командира взвода.

Почти все они рассказали о чрезмерной реакции на фейерверки и петарды. Некоторые из собеседников «Ленты.ру» отмечают, что до сих пор, слыша громкие хлопки, действуют так, как поступали во время боевых действий, другие просто пугаются.

«Петарды под новый год тоже провоцируют, особенно которые очередью стреляют. Всегда ложусь, и того, кто рядом, тоже вместе с собой. Привычка», — рассказал один из участников боевых действий.

Первая чеченская война — вооруженный конфликт между Российской Федерацией и самопровозглашенной Чеченской республикой Ичкерия (ЧРИ), начавшийся в 1994 и продолжавшийся до 1996 года. На стороне ЧРИ кроме сепаратистов воевали также и международные террористы, среди которых — Амир Хаттаб. Война закончилась подписанием Хасавюртских соглашений, которые откладывали вопрос о статусе республики. В 1997 году глава ЧРИ Аслан Масхадов и президент России Борис Ельцин подписали договор о мире. Через три года после завершения первой чеченской войны боевые действия возобновились, началась вторая чеченская кампания. Республика вернулась в состав Российской Федерации, но до 2009 года в регионе продолжалась контртеррористическая операция. За годы первой и второй чеченских войн, по сообщению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, погибло более 11 тысяч российских военных.