Оценено снижение стоимости жилья в Москве

РБК: квадрат жилья массового сегмента на первичном рынке Москвы подешевел до 282 тыс. руб.

Риелторы оценили снижение стоимости столичного жилья в мае. Квадратный метр массового сегмента на первичном рынке Москвы в среднем подешевел до 282 тысяч рублей, передает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости «Метриум».

Показатель мая оказался на 1,4 процента меньше апрельского и на 18,2 процента больше показателя аналогичного период 2021 года. На стоимость недвижимости сказалась нынешняя ситуация на рынке и изменение структуры предложения.

Отмечается, что средний бюджет предложения на рынке новостроек массового сегмента вырос только в многокомнатных объектах — их стоимость увеличилась на 3,4 процента, до 29,3 миллиона рублей. Цены на остальные виды жилья показали отрицательную динамику. Стоимость студий снизилась на 1,4 процента, до 8,4 миллиона рублей, однокомнатных квартир — на 1,1 процента, до 11,6 миллиона рублей, двухкомнатных — на 1,2, до 16,2, стоимость трехкомнатных — на 3,7 процента, до 20,8 миллиона рублей.

Ранее в июне сообщалось, что в Москве подешевели элитные новостройки. По итогам мая средняя цена «квадрата» этих объектов в районах Старой Москвы составила 1,52 миллиона рублей — на 4,1 процента меньше показателя апреля.