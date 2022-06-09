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Протестующие пытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк

Выступление Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе попытались прервать протестующие
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Daniel Becerril / Reuters

Протестующие попыталась прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, после начала выступления главы Белого дома в помещении раздались выкрики. Содержание реплик разобрать не удалось. Уточняется, что американский лидер, ухмыльнувшись, продолжил выступление. Как отмечает агентство, сотрудники службы безопасности вывели протестующих из зала.

Кроме того, телеканал Fox 11 сообщил, что несколько демонстрантов собрались на улицах с плакатами, а один из протестующих вышел на дорогу, когда кортеж Байдена подъезжал к месту проведения Саммита Америк. Таким образом митингующие выступили против решения Вашингтона не приглашать на мероприятие Кубу, Никарагуа и Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что Байден оступился при подъеме на борт номер один. Поднимаясь по трапу, глава Белого дома споткнулся, однако на этот раз смог устоять на ногах.

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Марина Совина
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