Пушков объяснил снижение пафоса выступлений Байдена об Украине

Сенатор Пушков заявил, что США вынуждены трезвее оценивать ход событий на Украине

Пафос выступлений президента США Джо Байдена об Украине резко снизился. Это означает, что страна вынуждена трезвее оценивать ход событий, объяснил член Совета Федерации России Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, от чисто идеологических и ложных посылов о «схватке между светом и тьмой» и высокопарной риторики американский лидер перешел к более практичной оценке событий.

«Похоже, борьба "света" не задалась, а "воины свободы", разукрашенные свастиками и черепами, вынуждены сдаваться и отступать», — подчеркнул Пушков.

Ранее журналисты газеты Politico пришли к выводу, что президент США Джо Байден и его администрация впали в отчаяние из-за нерешенных проблем. В Белом доме не могут справиться с нарастающими внутренними проблемами из-за мирового кризиса, уточнили они.