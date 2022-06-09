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Пушков объяснил снижение пафоса выступлений Байдена об Украине

Сенатор Пушков заявил, что США вынуждены трезвее оценивать ход событий на Украине

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Пафос выступлений президента США Джо Байдена об Украине резко снизился. Это означает, что страна вынуждена трезвее оценивать ход событий, объяснил член Совета Федерации России Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, от чисто идеологических и ложных посылов о «схватке между светом и тьмой» и высокопарной риторики американский лидер перешел к более практичной оценке событий.

«Похоже, борьба "света" не задалась, а "воины свободы", разукрашенные свастиками и черепами, вынуждены сдаваться и отступать», — подчеркнул Пушков.

Ранее журналисты газеты Politico пришли к выводу, что президент США Джо Байден и его администрация впали в отчаяние из-за нерешенных проблем. В Белом доме не могут справиться с нарастающими внутренними проблемами из-за мирового кризиса, уточнили они.

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Сергей Истомин
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