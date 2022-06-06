Журналисты увидели отчаяние в действиях администрации Байдена

Politico: в Белом доме впали в отчаяние из-за нерешенных внутренних проблем

Президент США Джо Байден и его администрация впали в отчаяние из-за нерешенных проблем. К такому выводу пришли журналисты газеты Politico.

В Белом доме не могут справиться с нарастающими внутренними проблемами из-за мирового кризиса. «В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается беспомощным в попытках отразить обрушивающиеся на него удары», — говорится в материале.

Среди вызовов, с которыми столкнулась администрация Байдена, упоминается глобальная инфляция, рост цен на топливо, специальная военная операция России на Украине, пандемия коронавируса, а также законодательный тупик относительно права на аборты и на владение оружием. «Моральный дух падает. Растет текучесть кадров. А окно возможностей для политического реванша закрывается», — отмечается в статье.

Команда избирательной кампании Байдена высказывает опасения относительно настроений избирателей на предстоящих выборах в Палату представителей США осенью. «Многие вещи находятся вне его [Байдена] контроля, мы расстроены, как и все демократы, но мы должны лучше напоминать американцам о том, как ужасно будет, если республиканцы возьмут власть в свои руки», — сказала Эдриенн Элрод, старший помощник в избирательной кампании Байдена.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Низкому рейтингу Байдена способствует уменьшающийся рост занятости, резкое повышение стоимости энергоресурсов, спад на рынке жилья и дефицит рабочей силы.