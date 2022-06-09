Путин оценил роль современной России словами «возвращать и укреплять»

Президент Путин заявил, что на долю современной России выпало укреплять и возвращать

На долю современной России выпало «укреплять и возвращать». Такую оценку дал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Судя по всему, на нашу долю выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — отметил глава государства.

Он напомнил, что Петр I возвращал и укреплял территории. Когда российский император заложил Санкт-Петербург, никто в странах Европы не признавал данную территорию российской, признавали ее Швецией, добавил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Западе страну пытаются обвинить в рекордной инфляции, однако в действительности она тут ни при чем. По его словам, западные страны пытаются в чем-либо ограничить Россию, однако в итоге ограничивают сами себя.

Время роста



