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Начальники генштабов России и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины

Начальники генштабов России и Франции 9 июля обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов и начальник штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар провели телефонный разговор. Об журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе французской стороны. «В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля», — рассказали в российском военном ведомстве.

Другие детали разговора не приводятся.

24 февраля стало известно о начале специальной военной операции России на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

Евгения Куликова
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