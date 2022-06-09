Начальники генштабов России и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины
Начальники генштабов России и Франции 9 июля обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов и начальник штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар провели телефонный разговор. Об журналистам сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что беседа состоялась по инициативе французской стороны. «В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля», — рассказали в российском военном ведомстве.
Другие детали разговора не приводятся.
24 февраля стало известно о начале специальной военной операции России на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.