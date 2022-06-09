Звезда фильма «Выпускной класс» совершила каминг-аут

Актриса Ребел Уилсон совершила каминг-аут и показала свою девушку

Австралийская актриса Ребел Уилсон совершила каминг-аут. Она показала свою девушку в последнем посте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда фильма «Выпускной класс» опубликовала совместное фото с основательницей бренда одежды Lemon Ve Limon Рамоной Агрумой. «Я думала, что ищу диснеевского принца, но, может быть, на самом деле все это время мне нужна была диснеевская принцесса», — написала Уилсон.

Свой пост она сопроводила хештегом love is love («любовь есть любовь»). За час публикация набрала более сотни тысяч лайков.

Ранее Ребел Уилсон рассказала о сексуальных домогательствах со стороны бывшего коллеги по съемочной площадке. По словам звезды, этот случай произошел несколько лет назад. Она добавила, что сразу «задокументировала» домогательства, рассказала об инциденте своему агенту, а также руководству киностудии, после чего выяснилось, что она стала четвертой женщиной, пожаловавшейся на этого мужчину. Имя коллеги Уилсон называть не стала.