Российский стилист назвала самые модные купальники на лето 2022 года
Российский стилист Екатерина Богданова назвала самые модные фасоны купальников на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводится на сайте телеканала «Мир 24».
По словам специалистки, в список входят изделия с прозрачными вставками, а также на одно плечо и открывающие зону бедер — каждое из них делает фигуру визуально более стройной. Кроме того, популярным стал крой в стиле ретро. «Купальник с настроением лихих стиляжных 1950-х — настоящая находка. Он подчеркнет зону груди и скроет несовершенства в зоне живота. Чаще всего в этом фасоне трусики идут с высокой талией и небольшим утягивающим эффектом», — заявила Богданова.
Помимо этого, собеседница издания включила в перечень костюмы с поддерживающими чашечками и танкини. «Это комбинация купальных трусов и топа, который обтягивает грудь, а ниже сидит свободно. В этой модели желательно верх и низ выбирать в одном цвете или с одним и тем же принтом, иначе купальник визуально разделит вашу фигуру пополам», — пояснила она. В то же время стилистка подчеркнула, что оттенок важен и для других фасонов. Например, блондинкам эксперт посоветовала выбирать приглушенные или пастельные тона, а девушкам со смуглой кожей — неоновые.
Ранее Богданова перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето 2022 года. Эксперт отметила, что в предстоящем сезоне важно выбирать удобные и универсальные изделия с минимальным количеством принтов и декоративных деталей. Она также назвала актуальные цвета для каждого фасона и варианты подходящей одежды для разных случаев.