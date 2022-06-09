Российский стилист назвала самые модные купальники на лето 2022 года

Стилист Екатерина Богданова: купальники в стиле 1950-х — самые модные летом 2022 года

Российский стилист Екатерина Богданова назвала самые модные фасоны купальников на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводится на сайте телеканала «Мир 24».

По словам специалистки, в список входят изделия с прозрачными вставками, а также на одно плечо и открывающие зону бедер — каждое из них делает фигуру визуально более стройной. Кроме того, популярным стал крой в стиле ретро. «Купальник с настроением лихих стиляжных 1950-х — настоящая находка. Он подчеркнет зону груди и скроет несовершенства в зоне живота. Чаще всего в этом фасоне трусики идут с высокой талией и небольшим утягивающим эффектом», — заявила Богданова.

Помимо этого, собеседница издания включила в перечень костюмы с поддерживающими чашечками и танкини. «Это комбинация купальных трусов и топа, который обтягивает грудь, а ниже сидит свободно. В этой модели желательно верх и низ выбирать в одном цвете или с одним и тем же принтом, иначе купальник визуально разделит вашу фигуру пополам», — пояснила она. В то же время стилистка подчеркнула, что оттенок важен и для других фасонов. Например, блондинкам эксперт посоветовала выбирать приглушенные или пастельные тона, а девушкам со смуглой кожей — неоновые.

Ранее Богданова перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето 2022 года. Эксперт отметила, что в предстоящем сезоне важно выбирать удобные и универсальные изделия с минимальным количеством принтов и декоративных деталей. Она также назвала актуальные цвета для каждого фасона и варианты подходящей одежды для разных случаев.