Российский стилист перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето

Стилист Екатерина Богданова назвала лоферы актуальной обувью на лето 2022 года

Стилист российского интернет-магазина Shopping Live Екатерина Богданова перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето 2022 года. Ее рекомендации есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт отметила, что в предстоящем сезоне важно выбирать удобную и универсальную обувь с минимальным количеством принтов и декоративных деталей. Она также назвала актуальные цвета для каждого фасона и варианты подходящей одежды для разных случаев.

Лоферы

Богданова советует выбирать светлые лоферы в пастельных тонах или в цвете хаки. Специалистка поясняет, что дизайн данной обуви не должен быть насыщен яркими принтами, перфорацией и металлическим декором. Сочетать такие туфли рекомендуется с джинсами на высокой талии, брюками-клеш, кюлотами, штанами-бананами, шортами с рубашкой или базовой футболкой. Для делового, но нестрогого наряда эксперт предлагает присмотреться к юбке А-силуэта и лонгсливу, а для свидания — к плиссированной юбке с летящей блузой.

Босоножки с тонкими ремешками

Стилист напомнила, что босоножки с ремешками стали одной из самых популярных моделей обуви в весенне-летних коллекциях люксовых брендов. По ее мнению, особенно модными станут изделия в римском стиле с бежевым, прозрачным или неоновым плетением. «С чем носить такие босоножки? Да практически с чем угодно. Даже самый базовый образ эта обувь мгновенно делает элегантным», — подчеркивает Богданова.

Сабо на платформе

Собеседница издания считает, что сабо на плоской платформе, похожие на тапочки, продолжают тренд 2021 года на пижамный стиль. Самыми актуальными она назвала модели на грубой подошве с кожаной отделкой в оттенках хаки, а также плетеные и замшевые. При этом рекомендуется избегать «домашние» варианты с характерной тканевой отделкой и цветными принтами. К такой обуви идеально подойдут платья-футболки, любые брюки, облегающие юбки и шорты.

Мюли

«Если сабо кажутся вам слишком массивными или вы просто не любите платформу, обратите внимание на еще один "пижамный" вариант — мюли», — советует стилист. В отличие от сабо, у них нет платформы, закрыт и заострен носок. Мюли удачно впишутся в романтичные и свободные летние образы с летящими и коктейльными платьями, брюками-палаццо, юбками длины миди или макси, брючными костюмами и с комплектами в бельевом стиле.

Белые кеды

Белые кеды не выходят из списка необходимой обуви на лето уже долгие годы, отмечает Богданова. Эксперт моды объясняет этот факт их универсальностью, а также тем, что светлые вещи особенно актуальны летом. «Именно в это время белый помогает выстроить цветовую вертикаль и визуально удлинить ноги. Главное — не забудьте докупить к кедам носочки или следы в тон и, конечно, водоотталкивающее средство, которое защитит обувь от загрязнения», — заключает Богданова.

Ранее в мае стилист российского бренда женской одежды EMKA Владимир Казарян назвал самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Cпециалист отметил, что популярность набирают джинсы с небольшими разрезами спереди или по бокам в нижней части изделия. По его словам, данные модели будут выигрышно смотреться со спортивной обувью.