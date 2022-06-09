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Убившего шестерых человек мужчину нашли благодаря его селфи с места преступления

Metro: преступника из Милуоки нашли благодаря его селфи с места убийства шестерых человек
Трэвис Ламар Биркли

Трэвис Ламар Биркли. Фото: Milwaukee County Court

В США следователи нашли застрелившего шестерых человек во время ограбления мужчину благодаря селфи, которое он сделал на месте преступления. Об этом сообщает Metro.

Расправу устроил 34-летний Трэвис Ламар Биркли вместе с двоюродным братом в городе Милуоки, штат Висконсин. Убийства произошли во время ограбления логова наркоторговцев. По данным Daily Mail, Биркли наняли охранником супруги-наркоторговцы Мишель и Донта Уильямс, которые использовали свое жилище как склад запрещенных веществ.

В день ограбления Биркли наставил на Донту оружие, но в этот момент на него напала Мишель. Он выстрелил сначала в нее, а затем в ее супруга. Услышав шум, на помощь паре поспешил их сообщник, который находился в подвале дома. Как только он поднялся по лестнице, Биркли убил и его. Чтобы не оставлять свидетелей, американец решил избавиться от всех, кто находился в доме. Он спустился в подвал и расправился еще с двумя мужчинами. Затем поднялся в спальню и застрелил брата Донты.

Через три дня после массового убийства в службу спасения поступил звонок от женщины, которая плакала и утверждала, что ей только что выстрелили в голову. Она назвала адрес в трех кварталах от дома Уильямс и сказала, что еще четверо человек ранены. Сотрудники полиции установили, что дома с номером, названным женщиной, не существует. Они отследили звонок и нашли ее. Оказалось, что Биркли велел ей сделать ложный вызов, чтобы запутать правоохранителей.

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Спустя четыре месяца полицейским удалось арестовать убийцу. Причастность Биркли к преступлению подтвердили найденные в его телефоне селфи, снятые на месте преступления. На кадрах американец красовался в очках Донты. Также в подвале дома была найдена еще одна улика — дебетовая карта с именем брата Биркли.

Биркли были предъявлены обвинения в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили залог в один миллион долларов. Мужчина уже признался в преступлении. Двоюродный брат Биркли пока не найден.

Ранее сообщалось, что в Германии наркоторговец заснул на телефоне, вызвал службу спасения и случайно сдался полиции. После проведения обыска из квартиры изъяли разные наркотики и крупную сумму наличных денег.

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Евгения Черкасова
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