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На курорте «Роза Хутор» проведут снежный праздник

Снежный праздник Hot Snow Battle состоится на курорте «Роза Хутор» 12 июня

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На курорте «Роза Хутор» в Сочи проведут снежный праздник Hot Snow Battle, который состоится 12 июня в День России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Любители горных лыж и сноуборда смогут показать свое умение кататься и выполнять различные трюки в состязаниях по джиббингу — передвижению по специально подготовленным конструкциям из металла.

Как рассказали в пресс-службе курорта, для проведения конкурса понадобится два КамАЗа снега — его доставят с высоты 2320 метров над уровнем моря.

Принять участие в празднике смогут все желающие, независимо от уровня подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться и оформить страховку.

Ранее в июне экодесант очистил от мусора берега реки Мзымты в Сочи. Уборка территории прошла в рамках Года экологии. В общей сложности активисты собрали более 6,5 кубометра мусора с площади три тысячи квадратных метров.

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Мария Гейн
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