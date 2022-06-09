ФСБ задержала 13 членов запрещенной в России террористической ячейки

ФСБ России задержала 13 вербовщиков террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Ростове

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали 13 исламистов из ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, фигуранты, граждане государств Центральной Азии, вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов по указанию координаторов с Украины. Задержанные проводили конспиративные собрания и вели целенаправленную работу по распространению террористической идеологии.

Во время обысков у них изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», телефоны и электронные носители информации.

Ранее сообщалось, что жителя Крыма осудили на 17 лет за создание террористической ячейки и подготовку к насильственному захвату власти. По данным суда, Эмиль Зиядинов был приверженцем «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и возглавил ячейку этой организации. Он вел пропагандистскую работу среди жителей полуострова и склонял их к вступлению в ряды участников.