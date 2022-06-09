Болгария предложила включить в «Инициативу трех морей» Украину и Молдавию
Украину и Молдавию необходимо включить в «Инициативу трех морей».
С соответствующим предложением выступила Болгария, пишет Dir.bg.
На сегодняшний день в объединение входят 12 стран Евросоюза (ЕС), расположенные между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, однако в него следует включить новых членов, считают участники конференции «Троеморье: инновации и энергетическая безопасность» в Софии, на которой обсуждались приоритеты председательства Латвии, а также будущее инициативы для самой Болгарии.
Также в конференции принял участие координатор санкционной политики бывшего президента США Барака Обамы Дэниел Фрид, который присоединился к дискуссии по видеосвязи.
«Вся Европа уже знает, что энергетическая зависимость от России — это ужасная ошибка. Одна из целей проекта "Инициатива трех морей" — энергетическая безопасность, сейчас этот вопрос стоит гораздо острее, чем несколько лет назад», — отметил он.
При этом Фрид подчеркнул, что вопрос о включении Украины в «Троеморье» должны решить участники инициативы, а не США.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО признать Украину де-факто членом альянса. По его мнению, это станет «беспроигрышной ситуацией» для всех стран-членов военного блока.