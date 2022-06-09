Болгария предложила включить в «Инициативу трех морей» Украину и Молдавию

Болгария выступила за включение в «Троеморье» Украины и Молдавии

Украину и Молдавию необходимо включить в «Инициативу трех морей».

С соответствующим предложением выступила Болгария, пишет Dir.bg.

На сегодняшний день в объединение входят 12 стран Евросоюза (ЕС), расположенные между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, однако в него следует включить новых членов, считают участники конференции «Троеморье: инновации и энергетическая безопасность» в Софии, на которой обсуждались приоритеты председательства Латвии, а также будущее инициативы для самой Болгарии.

Также в конференции принял участие координатор санкционной политики бывшего президента США Барака Обамы Дэниел Фрид, который присоединился к дискуссии по видеосвязи.

«Вся Европа уже знает, что энергетическая зависимость от России — это ужасная ошибка. Одна из целей проекта "Инициатива трех морей" — энергетическая безопасность, сейчас этот вопрос стоит гораздо острее, чем несколько лет назад», — отметил он.

При этом Фрид подчеркнул, что вопрос о включении Украины в «Троеморье» должны решить участники инициативы, а не США.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО признать Украину де-факто членом альянса. По его мнению, это станет «беспроигрышной ситуацией» для всех стран-членов военного блока.