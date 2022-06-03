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На Украине предложили НАТО признать страну членом альянса

Министр обороны Украины предложил НАТО признать страну де-факто членом альянса
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО признать Украину де-факто членом альянса. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Братиславе, передает РИА Новости.

Отмечается, что Резников предложил НАТО включить Украину в новую десятилетнюю стратегию Североатлантического альянса, которая будет обсуждаться на саммите в Мадриде в конце июня. По его мнению, это станет «беспроигрышной ситуацией» для всех стран-членов военного блока.

«Я думаю, если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как Украина тоже будет частью этой стратегии. Потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС», — пояснил он.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс планирует и дальше придерживаться позиции невмешательства в происходящее на Украине. По ее словам, эта позиция блока будет оставаться неизменной, поскольку НАТО не хочет становиться стороной конфликта.

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Алевтина Запольская
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