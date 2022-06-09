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Таксист получил щедрые чаевые и сорвал джекпот в лотерею

UPI: водитель Uber потратил чаевые на лотерейный билет и сорвал джекпот

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Водитель Uber из американского населенного пункта Силвер-Спринг, штат Мэриленд, воспользовался полученными от пассажира щедрыми чаевыми, чтобы купить лотерейный билет, и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

40-летний таксист высадил последнего на этот день пассажира и увидел, что пора заправить автомобиль. Он остановился на автозаправочной станции.

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«Неожиданно я получил очень щедрые чаевые в 20 долларов (1,2 тысячи рублей), поэтому собирался потратить их на заправке на билет моментальной лотереи за 10 долларов (610 рублей). Я ничего не выиграл и решил купить еще один билет. Я стоял перед автоматом по продаже билетов около пяти минут, размышляя об этом», — рассказал водитель.

В конце концов, он приобрел второй билет. Стерев защитный слой, мужчина увидел, что выиграл главный приз в 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей). «Я не мог поверить своим глазам. Я даже не мог ни о чем думать», — подчеркнул он.

Победитель рассказал, что у него была договоренность с женой и детьми, что они съездят домой в Южную Африку. Полученные деньги позволят ему поехать вместе с ними. «Я сказал ей, что мы сможем поехать вместе с детьми. Было много слез радости», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница американского населенного пункта Хоутон-Лейк, штат Мичиган, получила бесплатный лотерейный билет и сорвала джекпот. Она собирается потратить полученные деньги на выплату долгов.

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Алиса Дмитриева
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