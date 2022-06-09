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В США утвердили законопроект по контролю за торговлей оружием

Палата представителей США утвердила законопроект по контролю за торговлей оружием

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Палата представителей США утвердила законопроект по контролю за торговлей оружием. Об этом сообщает The Guardian.

Законопроект предусматривает повышение возрастного ценза c 18 лет до 21 года для покупки полуавтоматических винтовок и запрет на продажу в магазинах боеприпасов емкостью более 15 патронов.

Документ также предусматривает наказание за нарушение требований по безопасному хранению оружия в виде штрафа и тюремного заключения сроком до пяти лет, если оружие хранится ненадлежащим образом и впоследствии используется несовершеннолетним для ранения или убийства.

Перед голосованием по законопроекту в Конгрессе выступили дети, пережившие недавнюю стрельбу в начальной школе города Ювалд, а также родственники жертв. 11-летняя Мия Серрилло рассказала, что покрыла себя кровью погибшего одноклассника, чтобы избежать внимания Сальвадора Ромаса, устроившего стрельбу.

Тем не менее республиканцы планируют продолжить выступать против принятия законопроекта. «Решение проблемы заключается не в уничтожении второй поправки [Конституции США], но именно в этом направлении хотят двигаться демократы», — сказал республиканец Джим Джордан из Огайо.

Ранее президент США Джо Байден призвал ужесточить контроль за оружием в стране. Многочисленные случаи массовой стрельбы в США до сих пор не привели к принятию закона о контроле над использованием оружия. Право на ношение оружия закреплено во Второй поправке к Конституции США, принятой еще в 1791 году, и многие американцы дорожат им.

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Виктория Кондратьева
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