Выжившие в войнах российские солдаты описали свою жизнь

Пережившие войны российские солдаты рассказали, что имеют проблемы с алкоголем и работой

По возвращении из зон боевых действий российские солдаты часто имеют проблемы с алкоголем, а также не могут устроиться на работу, из-за чего связываются с криминальными структурами и оказываются в местах лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали россияне, прошедшие первую и вторую чеченские кампании и другие горячие точки.

В первую очередь бывшие военные отмечают, что часто не могут получить полагающиеся им как ветеранам награды, льготы, выплаты и жилье. Ветеран, представившийся Андреем, до сих пор пытается получить от государства квартиру.

«Воюю с чиновниками: не могу выбить себе ни орден, ни жилье. Выходил к администрации города, объявлял голодовку», — рассказал рядовой запаса.

Рядовой разведвзвода Сергей Паклин отметил, что некоторые ветераны боевых действий иногда сами не знают, какие льготы им положены по закону.

При этом некоторые из бывших солдат, которые не смогли сразу по возвращении из горячей точки найти работу, попадали под влияние криминальной среды.

1990-е были, и после службы в армии надо было что-то решать. Как это печально ни звучит сейчас — либо в менты, либо в бандиты. Сергей Бохонько ветеран двух чеченских кампаний

«С другом отмахивались от предложений криминальных структур, пытались сами предпринимательством заниматься. Но я в итоге все же с ними пообщался и получил в полтора года срок», — признался Евгений, старшина запаса.

Лишили свободы и другого собеседника «Ленты.ру», Даниила Гвоздева. Суд приговорил его к условному сроку по обвинению по статьям 158 и 222 УК. («Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» соответственно — прим. «Ленты.ру»).

Еще одной проблемой ветеранов стало злоупотребление алкоголем. Его бывшие участники боевых действий пили, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, однако, по признанию самих бывших солдат, алкоголь лишь наносил еще больше вреда психике.

«Пили, заливали водкой. С ней приходит деградация. Когда пьешь — теряешь доброту, человеческий облик. Если бы не алкоголь, думаю, проходило бы все легче. А тут кошмары еще хуже», — рассказал Евгений, старшина запаса.

По пьяни мог натворить и наделать. Утром потом понимаешь, что уже произошло. Ругался с женой. Достала меня собака соседская, я пошел и повесил ее, будучи пьяным. Кинулась кусаться — и повесил Евгений старшина запаса

Первая чеченская война — боевые действия между войсками Российской Федерации и вооруженными формированиями самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), начавшиеся в 1994-м и продолжавшиеся до 1996 года. На стороне ЧРИ кроме сепаратистов воевали также международные террористы, среди которых — Амир Хаттаб. Война закончилась подписанием Хасавюртских соглашений, которые откладывали вопрос о статусе республики. В 1997 году глава ЧРИ Аслан Масхадов и президент России Борис Ельцин подписали договор о мире. Через три года после завершения первой чеченской войны боевые действия возобновились, началась вторая чеченская кампания. Республика вернулась в состав Российской Федерации, но до 2009 года в регионе продолжалась контртеррористическая операция. За годы первой и второй чеченских войн, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, погибло более 11 тысяч российских военных.