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Стилист назвал главную проблему во внешнем виде российских женщин

Стилист Влад Лисовец назвал проблемой российских женщин желание выглядеть слишком ярко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стилист Влад Лисовец назвал главную проблему в стиле российских женщин. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Так, соотечественницы зачастую не могут составить гармоничный образ, делая выбор в сторону чрезмерного украшения внешнего вида, заявил специалист. «У русских женщин есть проблема: наряжаются без меры, пытаются выглядеть слишком ярко. И поэтому чаще всего бывает перебор. Но для того, чтобы выглядеть слишком ярко, надо соответствовать и лицом, и манерами», — пояснил он.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что желание следовать трендам может привести к потере индивидуального стиля. При этом он отметил, что учит своих клиентов создавать уникальные наряды на основе модных предметов гардероба.

В декабре 2021 года Лисовец назвал макияж и прическу, которые визуально старят российских женщин. В первую очередь эксперт порекомендовал россиянкам использовать в повседневной жизни меньше косметики, акцентируя внимание на ресницах и губах. «Помните одну очень важную вещь: сильный макияж взрослит», — заявил он. Кроме того, специалист посоветовал делать на праздничные мероприятия небрежные укладки.

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Алина Гостева
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