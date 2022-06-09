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Психологи объяснили причину чувства зависти у россиян

Психолог Телегина предупредила, что зависть может вызвать проблемы со здоровьем

Фото: cottonbro / Pexels

Группа психологов и экспертов объяснила причины чувства зависти у россиян и не только. В интервью для «Доктор Питер» они высказали мнение об истоках этого деструктивного чувства и дали ряд экспертных рекомендаций по его преодолению.

Психолог и доцент Московского института психоанализа Андрей Моисеев отметил, что чувство зависти возникает, когда человек переносит ответственность за неудачи в жизни на внешние обстоятельства и других людей. Он добавил, что с помощью техник осознанности, целеполагания и структурирования сознания вполне можно избавиться от этого чувства.

Психоаналитик Станислава Телегина в свою очередь заметила, что зависть деструктивна и ведет к неудовлетворенности жизнью. Она добавила, что зависть и чувство вины от ее наличия вызывают внутриличностный конфликт, который может вызвать проблемы со здоровьем у человека. «Любой внутриличностный конфликт способен влиять на соматическое здоровье человека, поскольку в первую очередь он влияет на уровень гормонов и на мозговую активность, которая в свою очередь оказывает влияние на все системы организма», — предупредила психоаналитик.

Чтобы избавиться от этого разрушающего чувства, терапевт Юлия Ивлева советует разобраться: действительно ли у объекта зависти есть что-то, о чем мечтает человек, или же он проецирует на него несуществующие в реальности характеристики. «Необходимо понять, что принадлежащие другому ценности — это не более чем фигуры, на которых сфокусировалось наше восприятие, и мы завидуем не им конкретно, а тем приятным переживаниям, которые испытывает или — что важно! — нам только кажется, что испытывает, обладающий ими другой человек», — объяснила эксперт.

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Психоаналитик Телегина уверена, что избавиться от зависти непросто, однако возможно. «Деструктивные импульсы можно направить в конструктивное русло и использовать чувство зависти как ориентир — куда стремиться и на кого стоит равняться. Надо отметить, что при интеграции личности (когда человек решает свои внутриличностные конфликты) не только появляется способность управлять завистью, но и возвращается контроль над собой, чувство безопасности, уменьшается тревога распада личности», — заключила она.

До этого россиянам объяснили причины недоверия старшего поколения к психологам. По мнению экспертов, это произошло из-за того, что во времена СССР прочно закрепился стереотип, что к этим врачам ходят только больные люди.

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Елена Матвиенко
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