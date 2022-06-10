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В ЛНР сообщили об окружении украинских военных под Северодонецком

Посол ЛНР сообщил об окружении украинских военных на заводе «Азот» под Северодонецком

Фото: Luhansk Region Police / Reuters

Немногочисленная группировка украинских военных попала в окружение на химическом заводе «Азот» под Северодонецком и запросила переговоры. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

По его словам, пока на контакт с Народной милицией и российскими военными пытаются выйти отдельные военнослужащие, они пытаются выдвигать условия капитуляции. «Никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать», — заявил Мирошник.

Он отметил, что на территории завода также остаются мирные жители. Некоторые из них сумели связаться с родными и рассказали, что прячутся в бомбоубежищах. «Точное их число не известно», — пояснил посол.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал места самых ожесточенных боев на территории Донбасса. Там ВСУ по-прежнему оказывают союзным силам ожесточенное сопротивление.

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Алевтина Запольская
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