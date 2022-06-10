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В Белоруссии потребовали прекратить деятельность независимых профсоюзов

Генпрокурор Белоруссии Швед потребовал прекратить деятельность ряда независимых профсоюзов

Фото: Максим Гучек / БелТА / РИА Новости

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд республики заявление о прекращении деятельности ряда независимых профсоюзов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Генпрокурор потребовал от суда прекратить деятельность Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, а также Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Белоруссии передала в суд уголовное дело о заговоре с целью захвата государственной власти. Отмечается, что по нему проходят, в частности, лидер партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев и оппозиционеры Юрий Зенкович и Александр Федута. Их обвиняют в заговоре, совершенном с целью захвата власти неконституционным путем.

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Алевтина Запольская
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