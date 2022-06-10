В Москве резко увеличили скидки на один тип жилья

РБК: застройщики увеличили максимальный размер скидок на новостройки в Москве с 15% до 24%

Московские девелоперы резко увеличили скидки на квартиры и апартаменты в новостройках. Максимальный размер дисконта на этот тип жилья вырос с 15 процентов в феврале до 24 процентов в начале июня, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков bnMap.pro.

По оценкам специалистов, сейчас скидки предоставляются в 75 процентах новостроек — почти такой же доля проектов со спецпредложениями была в феврале, однако размер скидок был значительно меньше. С максимальным дисконтом в 24 процента на рынке нашли одно предложение, несколько вариантов обнаружили со скидкой 20-21 процент и 18 процентов.

Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова отметила, что скидку более десяти процентов готовы предоставить в 52 жилых комплексах (ЖК) — на них приходится десять процентов рынка Москвы и Подмосковья. По данным bnMap.pro, в феврале доля проектов с двузначными скидками составляла 3,5 процента — подобный дисконт делали в 18 из 519 ЖК.

Аналитики уточнили, что озвученные предельные скидки остаются единичными предложениями — в основной массе новостроек дисконты ограничиваются пятью процентами. «Но весьма велика доля проектов, где скидку могут предоставить на индивидуальных условиях и размер дисконта неизвестен практически до самой сделки. Таких ЖК в столичном регионе 25 процентов (131 из 517), четыре месяца назад их было 29 процентов (150 из 519)», — пояснила Доброхотова.

Увеличение размера скидок заметили и другие участники рынка. Так, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев напомнил, что в начале года значительный дисконт предоставляли только на проекты с изначально завышенными ценами, но в апреле ситуация изменилась — скидок стало больше, а их средний размер вырос.

Разделяет такую точку зрения и управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Надежда Коркка. «До конца февраля основными направлениями выступали субсидированная ипотека и трейд-ин. После значительного увеличения ключевой ставки и резкого удорожания ипотеки участники рынка расширили пул специальных условий: вновь актуальными стали рассрочки и скидки», — пояснила специалистка.

Наличие крупных скидок подтвердили и сами застройщики. По словам маркетолога ГК «Бэсткон» Сергея Ковалева, таким образом девелоперы ищут новые способы стимулирования продаж. «На рынке сейчас появилась тенденция к существенным скидкам при покупке квартиры за "живые" деньги (до 15-20 процентов), объявлению очень низкого процента по ипотечным платежам (0,1-1 процент) на весь срок кредитования», — пояснил эксперт и добавил, что обычно размер скидки отражает примерную стоимость затрат застройщика на субсидирование ипотеки.

Ранее в агентстве «Метриум» выяснили, что один квадратный метр в московских новостройках массового сегмента подешевел в мае на 1,4 процента, до 282 тысяч рублей. На стоимости недвижимости отразилась нынешняя ситуация на рынке и изменение структуры предложения.