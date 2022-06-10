Богомолов отреагировал на слова Милонова о его «отвратительной» постановке

Режиссер Богомолов предположил, что депутат Милонов не видел его спектакль «Король Лир»

Режиссер Константин Богомолов отреагировал на слова депутата Виталия Милонова о его «отвратительной» постановке «Король Лир». Он ответил на критику в своем Telegram-канале.

Богомолов заявил, что не собирается комментировать личные оскорбления, а про спектакль написал, что он «был любим зрителями, признан сообществом». Режиссер предположил, что Милонов не видел постановку, так как тот называет ее премьерой, в то время как на самом деле спектакль был закрыт в начале июня.

«После десяти лет успешного бытия. Он был создан в иную эпоху, да и я сам был иным. Десять лет прошло с момента его создания», — пояснил он.

Ранее Милонов допустил, что идея постановки Богомолова связана с тем, что театральный деятель хочет покинуть страну в образе «мученика-русофоба», что поможет ему быть принятым на Западе. «Супруг госпожи [телеведущей Ксении] Собчак (...) Богомолов решил именно и создать себе такой ореол черной славы, поставив отвратительный спектакль. Мы говорим лишь о том, что сама суть спектакля омерзительна. В Петербурге такой спектакль не может существовать в принципе», — считает Милонов.

Постановка театрального деятеля столкнулась с неоднозначной реакцией критиков и зрителей: Богомолов перенес действия пьесы Уильяма Шекспира в годы перед началом Второй мировой войны, мужчин переодел в женщин и наоборот. В сети также распространилось видео, на котором одна из актрис во время спектакля изображает интимную сцену с пистолетом.