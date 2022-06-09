Милонов раскритиковал постановку Богомолова и назвал ее отвратительной

Милонов раскритиковал постановку Богомолова и назвал суть спектакля омерзительной

48-летний российский государственный деятель Виталий Милонов раскритиковал постановку 46-летнего театрального режиссера Константина Богомолова под названием «Король Лир». Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам политика, идея постановки Богомолова связана с тем, что театральный деятель хочет покинуть страну в образе «мученика русофоба», что поможет ему быть принятым на Западе.

«Супруг Госпожи Собчак, (...) Богомолов решил именно и создать себе такой ореол черной славы, поставив отвратительный спектакль. Мы говорим лишь о том, что сама суть спектакль омерзительна. В Петербурге такой спектакль не может существовать в принципе», — заявил Милонов.

Помимо этого, государственный деятель добавил, что не считает правильным давать согласие на показ спектакля по всей стране. На его взгляд, разрешить россиянам посетить такую постановку настолько невозможно, насколько невозможно существование «фашистской партии в Израиле».

«Господин Богомолов несолоно хлебавши поедет в Тбилиси тосковать, каяться и говорить, что он на самом деле не Богомолов, а, скорее всего, украинец», — заявил политик.

Постановка театрального деятеля столкнулась с неоднозначной реакцией критиков и зрителей: Богомолов перенес действия пьесы Уильяма Шекспира в годы перед началом Второй мировой войны, мужчин переодел в женщин и наоборот. В сети также распространилось видео, на котором одна из актрис во время спектакля изображает интимную сцену с пистолетом.

Ранее Богомолов отреагировал на клип Сергея Шнурова с оскорблениями в адрес Собчак.