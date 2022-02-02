Богомолов отреагировал на клип Шнурова с оскорблениями в адрес Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов отреагировал на клип Сергея Шнурова «Шмарофон», содержащий оскорбления в адрес журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает MK.RU.

Режиссер вступился за жену и назвал лидера группы «Ленинград» кучей нечистот. «Вы у меня спрашиваете комментарий по поводу кучи нечистот, лежащей посреди великого города? Тут нужен не комментарий, а ассенизаторская машина», — сказал Богомолов.

Ранее на защиту Собчак встали продюсер Иосиф Пригожин и ее бывший муж Максим Виторган. Актер возмутился тем, что Шнуров упомянул в песне их с телеведущей сына, пятилетнего Платона. В композиции говорится, что ребенок больше похож на бывшего руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова, чем на Виторгана. Артист предположил, что у Шнурова проблемы с эрекцией, так как его возбуждают лишь конфликты с Собчак.

Пригожин же предложил выпороть рокера. Он назвал непостижимыми оскорбления в адрес женщин и предложил поговорить о поведении музыканта с президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее вышел клип на песню «Шмарофон». В нем Шнуров в сатирической и нецензурной форме описал смертельную аварию в Сочи с участием Ксении Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам»).