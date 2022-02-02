Виторган ответил Шнурову на его шутку о сыне Собчак

Российский актер, бывший муж Ксении Собчак, Максим Виторган ответил певцу Сергею Шнурову из-за скандальной шутки музыканта о пятилетнем сыне журналистки. Он опубликовал видеообращение в своем Instagram-аккаунте.

«Сережа Шнуров, ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Мы знакомы 20 лет, я видел тебя в разных состояниях. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак», — сказал Виторган.

49-летний артист также указал на проблемы с эрекцией у лидера группы «Ленинград» в последние годы. Он предположил, что исполнитель возбуждается только при конфликте с Собчак. Виторган заявил, что Шнуров «выродился» в «хулигана на подсосе», и посоветовал рокеру научиться красиво или «хотя бы с достоинством» стареть.

Отмечается, что речь идет о клипе «Шмарафон», в котором Шнуров в сатирической и нецензурной форме описал смертельную аварию в Сочи с участием Ксении Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам»). В музыкальном видео певец также поставил под сомнение отцовство ребенка журналистки («ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган»).