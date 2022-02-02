Пригожин предложил выпороть Шнурова за оскорбление Собчак

Продюсер Иосиф Пригожин предложил выпороть лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за оскорбление журналистки Ксении Собчак в песне «Шмарофон». Об этом сообщает NEWS.ru.

Шоумен назвал музыканта хайпожором, кариесом на зубах и отморозком, заявив, что за оскорбление граждан должна быть введена уголовная статья. Он предположил, что по поводу Шнурова стоить обратиться к президенту России Владимиру Путину, так как рокер «себя возомнил первым человеком в нашей стране».

«Ну нельзя оскорблять женщин, нельзя! В моем сознании это не стыкуется, мой мозг бессилен это понять. Пока мы не начнем окультуриваться, публично пороть таких людей, как Шнуров, позволяя ему девальвировать каждого гражданина, ничего хорошего не получится», — считает Пригожин.

Ранее вышел клип на песню «Шмарофон». В нем Шнуров в сатирической и нецензурной форме описал смертельную аварию в Сочи с участием Ксении Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам»). Также музыкант поставил под сомнение то, что отцом ребенка Собчак является Максим Виторган.

Позднее на видео отреагировал сам Виторган. Актер указал на проблемы с эрекцией у лидера группы «Ленинград» в последние годы. Он предположил, что исполнитель возбуждается только при конфликте с Собчак. Артист также возмутился, что музыкант позволяет себе шутить о его пятилетнем сыне Платоне.