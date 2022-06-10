ВСУ применили западную САУ для обстрела жилых кварталов Донецка

СЦКК ДНР сообщил о применении ВСУ французской САУ Caesar для обстрела Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают жилые кварталы Донецка, в том числе с применением поставленных западными странами вооружений. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Речь идет о французской самоходной артиллерийской установке (САУ) Caesar калибром 155 миллиметров. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 42 километра.

Ведение огня из этой установки было зафиксировано в четверг, 9 июня с позиций под Новоалександровкой. «В результате обстрела погибла женщина 1987 года рождения, ранены двое гражданских лиц: мужчина 1965 года рождения и женщина 1957 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий признался, что сейчас республика почти полностью проигрывает России в артиллерийском поединке и вынуждена полагаться на помощь со стороны Запада. Он пояснил, что ВСУ почти полностью израсходовали имеющиеся у них мины и теперь используют стандартные снаряды НАТО калибра 155 мм.