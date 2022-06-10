На Украине признались в проигрыше в артиллерийском поединке с Россией

Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил о проигрыше в артиллерийском поединке с Россией

Исход артиллерийских боев в Донбассе зависит от того, какое вооружение и в каком количестве Украине предоставит Запад. Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Вадим Скибицкий, передает газета Guardian.

Он признался, что на сегодняшний день Украина проигрывает России в артиллерийском поединке почти полностью и полагается на помощь со стороны Запада. «Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10 процентов того, что у них есть», — отметил Скибицкий.

Замглавы ГУР также уточнил, что украинская армия выпускает каждый день от пяти до шести тысяч артиллерийских снарядов. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти израсходовали имеющиеся у них мины и теперь вынуждены использовать стандартные снаряды НАТО калибра 155 мм.