Офис Зеленского раскрыл число ежедневных потерь ВСУ

В офисе Зеленского сообщили, что Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют от 100 до 200 военных убитыми ежедневно. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал одной из главных причин больших потерь отсутствие паритета между возможностями сторон. По словам советника главы администрации украинского лидера, Киеву нужно получить от Запада сотни артиллерийских систем и до 300 реактивных систем.

9 июня министр обороны Алексей Резников также раскрыл данные о потерях ВСУ. По его словам, Украина теряет в день до 100 человек убитыми и 500 ранеными в день. Ситуацию на фронте глава Минобороны назвал тяжелой.

Ранее катастрофическое положение ВСУ в Донбассе признала американская разведка: украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. В США заявляют, что у российской армии есть двадцатикратное преимущество в количестве артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ситуация также осложнена тем, что у группировки ВСУ в Донбассе истощается запас боеприпасов.